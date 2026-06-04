B1初制覇を成し遂げた長崎ヴェルカ。 3日に長崎市でファン感謝祭を開催し、5000人あまりのブースターと交流しました。 選手たちがVIPボックス席から登場し、ブースター約5400人をスタートから盛り上げます。 長崎市のハピネスアリーナで開催された『超VELCAファン感謝祭』。 イベントで選手たちは「ホワイト」と「ネイビー」の2チームに分かれ対戦しました。