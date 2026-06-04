ジャファー・ジャクソンが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【動画】映画『Michael／マイケル』最終トレーラーマイケル・ジャクソンの甥で、同映画で主演を務めるジャファーは、BGMの「Billie Jean」にのって車から登場。大歓声に少し照れた様子を見せながらも、多くのサインに応じ、笑顔でファンと触れ