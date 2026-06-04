６月５日（金）の近畿地方は、朝まで広い範囲で雨が降るでしょう。 近畿地方は４日（木）に梅雨入りしたとみられると気象庁から発表がありました。平年よりも２日早く、統計史上最も早い梅雨入りとなった去年に比べると１８日遅くなりました。 梅雨の主役となる梅雨前線と、前線上の低気圧が近畿に近づき、朝までは中部や南部を中心に広く雨が降る見込みです。日中は概ね曇り空ですが、南部では通り雨の可能性が残り、北部