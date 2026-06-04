◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント1回戦日本新薬3―2YBSホールディングス（2026年6月4日シティ信金スタジアム）4年ぶりの都市対抗出場を狙う日本新薬が延長10回タイブレークの末、初戦を突破した。延長10回無死満塁から、浜田竜之祐内野手（33）が中前へサヨナラ打。今季から主将に就任した頼れる4番が、チームに大きな1勝をもたらした。「自分で決めると思って打席に入った。決められて