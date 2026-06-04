歌手で俳優のＧＡＣＫＴが４日、都内でＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷコンサルタント―死を執筆する男―」（６月７日スタート、日曜・後１０時）の完成報告会に出席し、自身の曲作りについて語った。ミステリー作家志望の男性が謎の組織に引きずり込まれ、巨悪に巻き込まれていく物語。ＧＡＣＫＴは、伊藤健太郎演じる主人公・伊崎耀を謎の組織にスカウトする黒川秋峰役を務める。主題歌「ＦＡＬＬＡＧＡＩＮ」も書き下ろし、込