ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１２戦三国プリンスカップ」は４日、予選２日目が行われた。福西広太郎（２４＝埼玉）は前半３Ｒ、４コースから差して３着。後半７Ｒは６コースから最内を突いて１着ゴール。自身通算３勝目を挙げ３連単４万２９５０円の高配当を演出した。「エンジンがいいのかな。ペラを叩き変えて出足もターンの感じも良くなった。舟が返ってくる感じがいい。直線は西川さんと