「生まれ変わりみたいなことを話し始めて」。小島瑠璃子が、2歳の息子にまつわる不思議なエピソードを明かした。ある食べ物の話題をきっかけに突然語り出した内容に、スタジオからは驚きの声が上がった。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○2歳の息子は「秋田のおじさんでした」ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#5が2日に配信。「すでに人間を超えた!? AIの脅威