◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）西武・平良海馬投手が３点リードの５回２死二塁で代打・嶋村に中前適時打を浴び、連続イニング無失点記録が１９でストップ。交流戦での同記録も２６で途切れた。初回は１死から中野に右前安打で出塁されるも、続く森下を三ゴロ併殺打に打ち取り無失点で終える立ち上がり。２回は１死から大山に四球を与えたが、後続は断った。３回は３者凡退。４回は先頭の中野