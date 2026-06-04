【モデルプレス＝2026/06/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月3日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「骨格が優勝してる」ショーパンコーデから圧巻美脚◆米澤りあ、ショーパンコーデで美脚スラリ米澤は「足なっがー セーラームーン」とコメントし、脚の影が長く伸びた