【モデルプレス＝2026/06/04】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が6月3日、自身のInstagramを更新。メンバーRIMA（リマ）とのプリクラを公開し、注目を集めている。【写真】NiziUメンバー「可愛すぎて破壊力すごい」プリクラ公開◆ミイヒ、リマとのプリクラ公開ミイヒは5月の写真を思い出とともに一挙に投稿。その中で「まーちゃんとプリ」とつづられた、リマと撮影したプリクラも公開しており、ピンク