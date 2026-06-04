【モデルプレス＝2026/06/04】インフルエンサーのすなずりかりんが6月3日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露した。【写真】仮面高校生の妹「天使の可愛さ」と話題の水着姿◆すなずりかりん、水着ショット公開すなずりは「釜山のプール」とコメントし、バックに青い海の広がる韓国のプールでの水着姿を公開。肩ひもがフリルになった黒いセパレートの水着を着用し、美しいボディラインが際立っている。◆すなずりかりんの投稿に