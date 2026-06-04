「母の介護に疲れた」。高齢の母の介護をせずに自宅に放置し死亡させた疑いで、64歳の男が逮捕されました。男が逮捕された場所は、徳島県でした。 介護の責任があったにも関わらず、家で1人で放置した疑い 保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されたのは、本籍・薩摩川内市で住所不定の無職・前畑正行容疑者(64)です。 いちき串木野警察署によりますと、前畑容疑者は今年4月上旬から5月上旬までの間に、当時、いちき串木野市金山の