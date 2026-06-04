季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回は日置市で撮影してきたアジサイです。23年間ご夫婦が大切に育ててきたアジサイ、いま満開で大勢の見物客で賑わっています。 こちらは日置市東市来町湯田にある、洗川あじさい園です。30種類、およそ530株のアジサイが満開を迎えています。 南九州西回り自動車道の市来ICのすぐ横で場所もわかりやすいこともあり、連日多くの見物客で