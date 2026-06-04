鹿児島で親しまれ100年「茶わんむしの歌」 鹿児島弁の唄「茶わんむしの歌」。きょう6月4日は語呂合わせで「虫の日」なんですが、この「む・し」にひっかけて、4日、歌の発祥となった小学校で歌うイベントがありました。 霧島市隼人町の宮内小学校。みんなで歌うのは、「茶わんむしの歌」です。 今から100年ほど前、宮内小の教員だった石黒ヒデさんが、学芸会のために作ったとされています。 店で客が茶碗蒸しを注文したと