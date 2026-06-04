幼い子どもを中心に流行がみられる手足口病。鹿児島県内の感染者が9週連続で増加しています。 手足口病は、幼い子どもを中心に、口の中や手のひら、足などに水疱ができる感染症で、主に夏に流行します。 県によりますと、先月31日までの1週間に確認された感染者は351人で、前の週から89人増え、9週連続の増加となりました。 年齢別では、生後6か月から11か月が48人、1歳が177人、2歳が74人などとなっています。 県内1医療