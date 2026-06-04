俳優の広末涼子さんが2026年6月4日にインスタグラムで、赤ドレス姿の近影を公開し、反響を呼んでいる。モノマネタレントと2ショ「久しぶりにお会いできて、嬉しかった」広末さんはインスタで、俳優・綾瀬はるかさんの真似で知られるモノマネタレント・沙羅さんとのツーショットを2枚公開した。胸元がV字にざっくりとあいた赤色ドレスを着て、顔マネをする沙羅さんに満面の笑みを浮かべる場面もあった。投稿文では「モノマネしてく