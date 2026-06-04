欧州株高安まちまち、英金融株や欧州半導体株に売り中東有事の緩和期待される中で 東京時間19:21現在 英ＦＴＳＥ100 10283.24（-49.06-0.47%） 独ＤＡＸ24924.81（+128.87+0.52%） 仏ＣＡＣ40 8221.95（+71.53+0.87%） スイスＳＭＩ 13288.38（+70.06+0.53%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:21現在 ダウ平均先物JUN 26月限51034.00（+231.00+0.4