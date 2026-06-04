アジアで海洋進出を加速させる中国。日本テレビが入手した映像には、尖閣諸島周辺で中国の艦船が繰り返し日本の漁船に迫る様子が捉えられていました。■軍事的な動き強める中国台湾では今週、中国による武力行使を念頭に置いたとみられる軍事演習が行われました。その台湾などをめぐっては、先月行われた米中首脳会談の直後から、中国が軍事的な動きを強めていることがわかりました。台湾の国家安全会議のトップがXで公表した地図