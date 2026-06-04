◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)巨人・ティマ選手が5回にむかえた第2打席でプロ初ヒットとなるショートへの内野安打を記録しました。この日、ティマ選手は「7番・一塁」で先発出場。第1打席は見逃し三振に倒れますが、5回に先頭で第2打席をむかえ結果を出します。ティマ選手はカウント2−0からの3球目、真ん中のツーシームを打ちにいき、三遊間へのゴロとなります。ティマ選手は全速力で一塁まで走ると