「阪神−西武」（４日、甲子園球場）阪神・西勇輝投手は４回５安打３失点（自責２）で降板となり、今季４勝目はお預けとなった。初回に四球と安打で１死一、三塁とピンチを招くと、ネビンに先制犠飛を献上。四回には１死二、三塁で西川に右前適時打を浴びると、佐藤輝の適時失策が重なり３点目を喫した。三回までに３三振を奪い、ＮＰＢ史上６１人目となるプロ通算１５００奪三振を記録。快記録を白星で飾ることはできなか