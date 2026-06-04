将棋の8大タイトル「棋聖戦」の第1局が、きょう、千葉県木更津市で指され、初のタイトル挑戦となった富山市出身の服部慎一郎七段は藤井聡太六冠に敗れました。「棋聖戦」五番勝負の第1局は、きょう午前9時から千葉県木更津市で始まりました。メニューが注目される「勝負めし」や「おやつ」を挟んで10時間近くに及んだ対局は先手の藤井六冠が99手目で3四歩を指し、後手の服部七段が投了。藤井六冠が7連覇に向けて初戦を制しま