【ニューヨーク＝大月美佳】国連総会は３日、安全保障理事会の非常任理事国のうち５か国の改選選挙を行い、中央アジアのキルギスが選出された。「アジア・太平洋」枠ではフィリピンが選出されるとみられていた。フィリピンと対立する中国による根回しがあったとの見方も出ている。初の非常任理事国入りを果たしたキルギスのエディル・バイサロフ駐米大使は取材に、「我が国が『グローバル・サウス』（新興・途上国）を代表する