6月4日、サンロッカーズ渋谷の山内盛久が2025－26シーズン限りで契約満了となり、琉球ゴールデンキングスへ移籍することが発表された。契約期間は2026－27シーズンを含む3年間。山内にとってはBリーグが開幕した2016－17シーズン以来10年ぶりの古巣復帰となる。 沖縄県出身で36歳の山内は、175センチ75キロのポイントガード。2011年に練習生期間を経て琉球に