路上で帰宅中の女子児童にわいせつな行為をしたとして、会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】「娘が知らない男に声をかけられて、性被害を受けた」女子児童にわいせつな行為をした疑い会社員の男（58）を不同意わいせつ容疑で逮捕【香川】 不同意わいせつ容疑で逮捕されたのは、香川県三木町の会社員の男（58）です。 高松市内の路上で 警察によりますと、男は4月30日の午後1時半ごろ、高松市内の路上で、帰宅中の女