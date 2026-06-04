リバプールDFイブラヒマ・コナテがフランスのラジオ局『フランス・アンテル』で、今シーズン鬱状態だったことを明らかにした。コナテは今季もリバプールの主軸として、49試合の先発を含む公式戦51試合に出場した。だが、開幕前にチームメイトのディエゴ・ジョタさんが交通事故で急逝する悲劇と向き合わなければいけなかった。「打ちのめされた。そのときは他のことに興味を持てなかった」と当時を振り返っている。また、「サ