浦和レッズは4日、浦和サポーターに中指を立てる行為をしたFWオナイウ阿道に対して出場自粛1試合、制裁金、厳重注意の処分を下したことを発表した。制裁金の金額は公表していない。オナイウをめぐっては5月31日にアウェーで行ったファジアーノ岡山戦後(△1-1)、オナイウの浦和サポーターへ中指を立てる侮辱的行為があったことをクラブが報告していた。今月2日には堀之内スポーツダイレクターと面談を行ったといい、「面談に