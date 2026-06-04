大手カード会社を装ったメールにご注意ください。 先月、山形市に住む５０代の男性が電子マネーおよそ５万円分をだまし取られる詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、先月上旬、山形市に住む５０代の男性のスマートフォンに『楽天カード』を名乗るメールが届きました。 メールには「【重要】楽天カードご請求金額のお支払いについて（２０２６年４月分）」という件名のも