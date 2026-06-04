【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』スペシャルPVが公開された。 ■6つ子たちの“でこぼこライフ”が切り取られた映像に このたび公開された映像は、Aぇ! groupらしい疾走感あふれるバンドサウンドとポジティブな歌詞が詰め込まれた主題歌の「でこぼこライフ」と、一部WEB初公開となる映画『おそ松さん』の本編映像を使用した贅沢なスペシャルコラボPV