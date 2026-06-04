○ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.27％にあたる6万株(金額で2億3580万円)を上限に、6月5日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○Ｔ＆Ｄ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.50％にあたる1200万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月8日から9月30日まで。 ［2026年6月4日］ 株探ニュース