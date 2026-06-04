―MLCCに視線集中、需要急拡大の期待で半導体メモリーに続く快進撃なるか― 4日の日経平均株価はソフトバンクグループ [東証Ｐ]への利益確定売りがかさんで反落したものの、東京エレクトロン [東証Ｐ]をはじめ半導体関連の一角はプラス圏で取引を終えた。日本株を最高値圏に押し上げたAIラリーの持続性が注視されるところではあるが、短期的なスピード調整を繰り返しながらもAI・半導体