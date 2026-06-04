鏡を見るときは正面ばかり気になりますが、人から見られている時間が長いのは横顔や後ろ姿かもしれません。実は、今っぽさや若々しい印象は前髪だけでなく、後頭部の丸みや襟足、毛先の動きによって大きく変わります。今季の大人ヘアは“軽やかな立体感”がキーワード。ショート、ボブ、ミディアムそれぞれのポイントを見ていきましょう。ショート｜後頭部の丸みで横顔まできれいに見えるショートヘアは、後頭部のシルエットが印象