「私のこと、どう思ってるんだろう？」と男性に対して疑問を抱いたときは、その男性の“無意識行動”に注目してみましょう。男性は本命女性の前でだけ、隠しきれないサインを自然に出してしまうものだからです。そこで今回は、そんな男性が本命女性だけに見せる「特別サイン」を紹介します。用事のない連絡が増えるのは「もっとつながりたい」から男性は興味のない相手に“無駄な連絡”はしません。「おはよう」「今こんなことあっ