佐世保市の宮島市長は4日の定例記者会見で、10月に自転車の国際ロードレース「ツール・ド・九州」が開催されることを発表しました。 佐世保市では去年、市街地のおよそ1.5キロを周回する「クリテリウム」が初めて開かれ、18チーム約100人が参加、1万3500人が観戦しました。 今年は10月9日に行われ、直線区間を増やしたコースに変更することで、よりスピード感あふれるレӦ