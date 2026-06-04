汗や湿気が気になり始める初夏。朝はきれいに仕上がっていたはずなのに、午後になるとアイラインがにじんだり、目の下がうっすら暗く見えたりすることありませんか？気温や湿度が上がるこの時期は、目元メイクが崩れやすい季節。特に大人世代は、崩れを防ごうとして工程を増やしすぎることで、かえってヨレが目立ってしまうこともあります。そもそも“崩れにくそうな目元”を作りすぎていないか目元を印象的に見せようとして、アイ