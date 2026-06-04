サッカー日本代表が日本時間4日、FIFAワールドカップ2026に向けてキャンプ入りしているメキシコのモンテレイにて全体練習を実施。初日となったこの日、現地時間6月3日に後藤啓介選手(ベルギー/シントトロイデン)が21歳の誕生日を迎えました。今大会チーム最年少。初日の練習を終えて、「小さい頃から夢見た舞台。楽しみですね」と話し、「チームの目標である優勝、日本国民の目標であるベスト16以上を達成して、すばらしい大会だっ