ちゃんみなが4日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに登壇し、主人公マイケル・ジャクソン役のジャファー・ジャクソン、香取慎吾らとのトークを行った。【写真】トークコーナーに登場したちゃんみな、香取慎吾ほか集合ショットちゃんみなは「私も日本で歌ったり踊ったりプロデュースしたりするんですけど、すごくリスペクトしています」とマイケルへの思いを語った。また、「この映画を