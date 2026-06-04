◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーオリックス（6月4日、東京ドーム）16歳で来日し、巨人の育成選手として6年目を迎えるフリアン・ティマ選手。ともに入団したホセ・デラクルーズ選手は23年に戦力外通告を受け、帰国。少しさみしい思いをしながらも、日本語を「タカコ先生」に習い、寮のみんなと仲良くコミュニケーションをとりながら、頑張ってきました。この日の練習では「初ヒット、早く欲しい」と日本語でつぶやいていました。スタ