ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」が4日、開幕した。前検から感触の良かった井上遥妃（23＝徳島）が4日の初日8Rで見せ場をつくった。3コースから握って回したが、インから先マイする高橋竜矢に受け止められて展開が悪くなり、後退。だが、そこから追い上げて3位の桐生順平に迫る4着でフィニッシュした。「前検から体感が良かったし、波の中でも進んでいますね」最近はエンジンの引きが悪か