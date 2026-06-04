「巨人−オリックス」（４日、東京ドーム）巨人守備陣が決死の守備で先発の田中将を盛り立てた。１−１の四回２死一塁。オリックス・若月の打球は左中間を抜けかけたが、左翼の佐々木が素早く回り込んでフェンスの手前で処理。中継に入った遊撃・泉口に送球した。泉口の本塁返球は三塁方向にそれたが、捕手の小林がミットに収めて腕を伸ばし、目の前に駆け込んできた一塁走者の山中に体ごと飛び込むダイビングでタッチ。間一