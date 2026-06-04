東京・足立区で去年4月、当時82歳の女性をトラックでひいて死亡させそのまま逃げたとして、過失運転致死とひき逃げの疑いで警視庁に逮捕されたトラック運転手の男性（56）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由について「結果が重大なので慎重に捜査したが、過失を立証するだけの証拠が収集できなかった」としています。