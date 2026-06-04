横浜スタジアム（資料写真）第１０８回全国高校野球選手権神奈川大会の運営委員会が４日、横浜市内で開かれ、日程などが固まった。決勝は７月２６日に横浜スタジアムで行われる。昨年と同じ１７２校（チーム）が参加。連合は５チームが出場する。開会式は７月５日午後４時から横浜スタジアムで行われ、１回戦は同７日からスタート。決勝は同２６日午後２時から行われる。最大で一日１１球場を使用し、決勝以外は第１試合が午