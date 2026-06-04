2028年度前期のNHK連続テレビ小説の制作・主演発表会見が4日、東京・渋谷の同局で行われ、作品タイトルは『ほんのモキチ』で、脚本を宮藤官九郎が担当し、主演を河合優実が務めることが発表された。左から宮藤官九郎、河合優実『ほんのモキチ』は、第118作目の朝ドラ。日本を代表する歌人・斎藤茂吉と、その妻の“猛女”斎藤輝子をモデルに、“朝ドラ”史上「最も不仲な夫婦」を描く。宮藤が朝ドラの脚本を担当するのは『あまちゃ