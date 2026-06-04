カルティエは、「サントス ドゥ カルティエ」コレクションの新作クロノグラフを6月5日に発売する。イエローゴールド、イエローゴールド×ステンレススティール、ステンレススティールの3モデルをラインアップする。「サントス ドゥ カルティエ」新作クロノグラフカルティエの腕時計の他の写真を見る今回の新作は、2020年に登場した「サントス ドゥ カルティエ」クロノグラフをベースに再設計したモデル。パフォーマンスと日常使い