世界的に活躍するギタリストのＭＩＹＡＶＩが４日までに自身のインスタグラムを更新。１日に大阪・帝国ホテル大阪で開催された「第１９回ベスト・ファーザー賞ｉｎ関西」での受賞の心境を明かした。「正直、自分がもらっていいものか」と書き出したＭＩＹＡＶＩ。「子育てに『一番』もなければ『正解』もないと思うんです」とつづり、多くの国の家族と出会う中で、さまざまな家族のあり方を見てきたと明かすと「いろんなお