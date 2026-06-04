６月７日の阪神５Ｒ（芝１４００メートル）でデビューするシスキンブルーム（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父シスキン）は姉に２０２１年アルテミスＳ３着のシゲルイワイザケがいる。４月１日に栗東に入った後、放牧に出されることなく、とにかく乗り込んできた。当週はＤＰコースで強め程度だったが、２週前と１週前はＣＷコースでしっかりと追われる併せ馬をこなし、十分に負荷をかけてきた。斉藤崇調教師は「もう少し、自分