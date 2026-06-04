俳優の伊藤健太郎が４日、都内でＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷコンサルタント―死を執筆する男―」（６月７日スタート、日曜・後１０時）の完成報告会に出席した。ミステリー作家志望の男性が謎の組織に暗殺コンサルタントとして引きずり込まれ、巨悪に巻き込まれていく物語。主人公・伊崎耀を演じる伊藤は「カンパニーに入って暗殺コンサルタントとして生きていく変化は大きく出したいと思った。ビジュアル部分なところも意識し