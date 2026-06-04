メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の県立高校の男性教師が自殺した問題で、自殺は「公務災害」と認められたことがわかりました。 2022年、岐阜県の県立高校に勤務していた男性教師（当時37歳）が学校で自殺しました。 男性は部活指導のため、32日間連続勤務となる長時間労働をしていて、こうしたことなどが原因でうつ病を発症し、自殺に至ったとして遺族が公務災害の認定請求をしました。 県と学校の調査では、