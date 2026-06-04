メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区の東別院ホールが、「東別院テラスホール」に生まれ変わります。 4日はリニューアルを記念したセレモニーが行われ、名古屋で結成された和楽器と洋楽器の混成バンド「ネオジャパネスク」のライブが行われました。 今回の改修では、最新のＬＥＤ照明や映像設備が導入され、幅広い演出が可能になりました。 また、ステージ周辺は黒を基調とし