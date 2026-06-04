日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長は４日、国税庁からの感謝状授与式に出席し、江島一彦長官から感謝状が贈呈された。ＪＦＡは２０２４年１０月同庁の広報大使に就任し、試合会場での広報動画の放映など、ＰＲ活動を実施。江島長官は「本感謝状の贈呈を機に、日本サッカー協会の皆さまと協力関係を深めながら、サッカーという非常に裾野の広いネットワークに乗せて、国を支える税の大切さを引き続きお伝えしていければ」