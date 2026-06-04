メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県神戸町の特別養護老人ホームで、職員が利用者に暴行を加えたとして、県と町が特別監査に入りました。 特別養護老人ホーム「ラック」では今年4月、当時勤務していた50代の男性職員が女性の利用者をトイレに連れて行こうとする際、口論となりました。 職員は利用者から腕を噛まれ、頬をたたかれたため、利用者の頬をたたき返したということです。 利用者にけがはあり